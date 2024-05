Incendio in Brussa, casone divorato dalle fiamme. In azione l'elicottero Drago con i lanci di acqua

CAORLE - Paura in Brussa a Caorle nel pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio, quando poco prima delle 16 un casone in un isolotto è stato divorato dalle fiamme. A chiamare i soccorsi sono state le stesse persone che si trovavano sul posto, riuscite ad allontanarsi e mettersi in salvo prima che le fiamme impedissero ogni via di fuga. La centrale operativa di Mestre ha mobilitato le squadre di soccorso dei Vigili del fuoco, intervenute da Portogruaro con due mezzi, da Udine e da Caorle con il gruppo di volontari. In supporto anche l'elicottero Drago, che ha fatto almeno una quindicina di lanci per spegnere le fiamme alte.