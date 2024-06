Sergio Miglioranza condannato all'ergastolo, diede fuoco alla villetta di Paese bruciando vive moglie e amica. La figlia: «Finalmente»

Ergastolo per Sergio Miglioranza, il 72enne condannato oggi, 4 giugno, per aver appiccato il fuoco nella sua villetta di via Feltrina a Castagnole, il 10 giugno 2020, provocando la morte della moglie, la 68enne Franca Fava, e dell'amica Fiorella Sandre di 74 anni. La figlia Martina Sandre. «Finalmente, dopo quattro anni. La soddisfazione è che sia stato condannato per mia mamma e per la sua amica - spiega -. Io l'ho sentita al pomeriggio di quel giorno e sembrava che non ci fosse niente tra di loro, non ho mai avuto segni di qualcosa che non andasse». (video di Giuliano Pavan)