TREVISO - Carabinieri, 210 anni di Fondazione dell'Arma, il punto con il comandante provinciale, colonnello Massimo Ribaudo: «La modernità porta nuove dinamiche criminali, è fondamentale controllare anche la rete per fermare queste forme di crimine - spiega -. Vi è una lunga tradizione dell'Arma, il Comando provinciale ha ricevuto tanti giovani che ci rende più semplice l'interazione con le nuove generazioni».

Forte l'impegno sul fronte della violenza contro le donne con 331 codici rossi. «L'impegno è importante, c'è una rete significativa dietro che può consentire un servizio adeguato in ogni situazione», spiega Ribaudo.

Tra i fenomeni più in voga nell'ultimo periodo ci sono le truffe ai danni delle persone di una certa età. «Le truffe agli anziani costituiscono uno dei fenomeni più odiosi. Tanto è stato fatto in termini repressivi ma altrettanto va fatto - spiega -. Serve un'attività di informazione perché molti anziani vengono indotti in errore sfruttando la loro emotività e vengono colpiti nei loro bisogni primari e questo è inaccettabile».