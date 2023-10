MARTELLAGO (VENEZIA) - Le formiche con le ali e il caffè “amaro” col sindaco. Fa discutere la denuncia social della mamma di una bimba di neanche un anno che lamenta un’invasione di formiche volanti nel piazzale dell’asilo parrocchiale e della biblioteca, in piazza IV Novembre a Maerne, con conseguenti, fastidiose punture quando va a prendere la figlia alla materna: “ F anno talmente prurito da non dormire la notte e dopo tre settimane di cortisone siamo ancora così” scrive la giovane che ha postato le foto eloquenti delle reazioni cutanee, anche della piccina. E altre mamme confermano. Ma a montare il caso è stato il colloquio avuto poco prima da sua madre e nonna della bambina con il sindaco Saccarola incontrato per caso al bar vicino con l’assessore Endrio Corò e la presidente del consiglio Martina Marolda. La donna ha chiesto se si potesse intervenire per risolvere il problema e durante i discorsi l’assessore le ha risposto : “ N on possiamo fare nulla altrimenti si scatenano gli ambientalisti”. Si trattava di una battuta giustificata anche dal rapporto di amicizia con la signora, ma tant’è bastato per innescare un cancan su Facebook, con accuse all’Amministrazione di accampare scuse assurde e denunce di altri luoghi infestati dalle formiche con le ali, come la sagra a Martellago, e di altre zone vicine a scuole . “Fb è solo un mare di insoddisfazione e disinformazione - ha sbottato Marolda - Alla signora è stato solo spiegato che nessuno finora aveva mai segnalato il problema, neanche la scuola che ci ha confermato di non avere formiche con le ali al suo interno, che le segnalazioni vanno fatte ai soggetti preposti, l’ufficio Ambiente, e prima di eventuali disinfestazioni si sarebbe dovuto valutare la situazione, l’area è frequentata da bambini” ha precisato il sindaco. “Ma il succo è che una risposta al problema non ce l’hanno data” ha insistito insoddisfatta la mamma.