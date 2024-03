MARTELLAGO - Esperti e con voglia di rimboccarsi le maniche sì, chef stellati e fannulloni anche no. Sui social fioccano gli annunci di imprese e attività commerciali alla ricerca di personale per mansioni che si fa una gran fatica a coprire perché i giovani, e non solo, preferiscono altro, anche se al momento sono disoccupati: operai, artigiani, baristi, pizzaioli, panettieri, magazzinieri.

Ma tra questi spicca quello postato dalla nota trattoria “Vecia Stasion” in via Circonvallazione a Maerne, a due passi, appunto, dalla stazione dei treni, che sta cercando “cuoco/a o aiuto con discreta esperienza su carne e pesce”, ma “cortesemente astenersi chef stellati e del tutto inesperti”. Perché niente “fuoriclasse” dei fornelli? «La mia era una provocazione: non mi piacciono i candidati che si auto-celebrano, che si presentano come se di cucina sapessero tutto loro. Ne abbiamo già avuti ma poi, alla prova dei fatti, sono stati una delusione – spiega il titolare, Diego Lazzari – Preferiamo persone modeste con voglia di lavorare». Eh già perché in un altro annuncio per il posto il gestore del locale ha aggiunto un ulteriore “veto”: a “fancazzisti e perditempo”. «La nostra attività si basa su turni spezzati, quello per il pranzo e quello per la cena, ma è difficile trovare cuochi che siano disposti a coprirli entrambi: o l’uno o l’altro, ed è un grosso problema».