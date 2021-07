G20 a Venezia, è il giorno della protesta: la manifestazione alle Zattere

VENEZIA - E' il giorno delle proteste in occasione del G20 a Venezia, nel pomeriggio di oggi, sabato 10 luglio 2021, gruppi di manifestanti hanno cominciato ad affollare la zona delle Zattere. La manifestazione è programmata per le 14.30. Sono 250 gli agenti schierati per evitare azioni violente.

A protestare è la sigla We are the tide, you are only (G)20 - Noi siamo la marea, voi solo (g) 20) - e sono circa 2mila le persone attese in laguna per partecipare al corteo contro il summit dell'Arsenale.