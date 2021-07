VENEZIA - Le prime proteste si sono viste ieri, quando 40 manifestanti del movimento internazionale Extinction Rebellion hanno raggiunto l'area al confine con la zona rossa e si sono attaccati utilizzando della colla al pavimento e alle transenne poste davanti all'Arsenale. La manifestazione non sarà la sola: per oggi si attende il corteo che desta maggiore ansia, quello dove si teme l'arrivo di possibili infiltrati, tra black bloc e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati