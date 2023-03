Casalesi a Eraclea, l'ex ministro Lamorgese chiamata a testimoniare in aula bunker

MESTRE - Oggi, giovedì 9 marzo, l'ex ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha testimoniato in aula bunker a Mestre al processo Casalesi. La difesa di Luciano Donadio l’ha chiamata per sapere se quando fu prefetto di Venezia avesse mai avuto notizia di camorra a Eraclea.

Lamorgese, come ex prefetto di Venezia, negò lo scioglimento del comune di Eraclea per mafia. Scioglimento chiesto dall'ex prefetto Vittorio Zappalorto, anche lui testimone.

Il processo a Luciano Donadio e agli altri protagonisti della presunta estensione del clan camorristico dei Casalesi a Eraclea è in corso da tre anni. Attesa per l'estate la sentenza di primo.

Il processo

Donadio è imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso al processo sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto Orientale. Processo che dovrebbe concludersi con la sentenza di primo grando entro l'estate. Secondo l'accusa, Donadio avrebbe agito per vent’anni tra Eraclea e Veneto orientale, mantenendo contatti con le famiglie dei Casalesi.