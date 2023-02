ERACLEA - Fuochi d'artificio esplosi in cielo per il ritorno a casa di Luciano Donadio e del figlio Adriano: le indagini continuano. In via Sarpi, subito dopo lo scoppio, sono intervenuti i carabinieri della stazione, che hanno identificato tutte le persone che si trovavano a ridosso dell'abitazione del presunto boss. Gli uomini dell'Arma nei giorni scorsi hanno inviato un'informativa dettagliata alla Procura di Venezia, che ora sta vagliando la posizione dei presenti. Un modo per chiarire la situazione, accertare chi ha acceso i fuochi e soprattutto verificare la sussistenza di eventuali reati a carico di chi si trovava nell'abitazione al momento del "rumoroso" festeggiamento.



A proseguire è anche l'attività della Polizia locale: una volta conclusi gli accertamenti, dal comando verrà comminata una sanzione amministrativa nei confronti dei responsabili. Intanto l'episodio continua a far discutere e sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldini, che ha ribadito la necessità di organizzare una manifestazione a sostegno della legalità.



MANIFESTAZIONE PRO -LEGALITÀ



«Il Movimento 5 stelle, con i propri attivisti del Veneto orientale e dei portavoce dice Baldini - darà pieno sostegno a qualsiasi iniziativa che sia rivolta alla lotta alle infiltrazioni o radicamenti della criminalità organizzata nel nostro territorio. Nel passato recente il Movimento 5 stelle, tramite gli attivisti, ha organizzato sul territorio diversi eventi in questo senso, al fine di coinvolgere e informare le istituzioni e i cittadini. In particolare nel 2019 al Kursaal di Jesolo e nel 2020 al Palazzo del turismo, sempre di Jesolo e in seguito proprio a Eraclea, con ospiti e relatori di rilievo nazionale come il senatore Morra, presidente della commissione antimafia, l'europarlamentare Pignedoli, sempre in prima linea contro la criminalità, e il giornalista Maurizio Dianese». Ad essere ricordata è anche la partecipazione del Movimento 5 Stelle alla carovana per la legalità organizzata nel 2021 con partenza da Caorle, tappa a Eraclea e arrivo a Jesolo. «Quando si tratta di ribadire il sostegno alla legalità prosegue la consigliera regionale - il Movimento 5 stelle c'è».



E gli attivisti pentastellati ci saranno ancora se ci sarà una nuova manifestazione. «In merito all'eventuale manifestazione a Eraclea continua la Baldini - ribadiamo la nostra totale condivisione relativamente al merito della stessa. Ben vengano iniziative simili. Nel metodo, invece, a nostro avviso sarebbe opportuna la partecipazione senza bandiere di partito o sigle sindacali per non dare appunto la sensazione di voler strumentalizzare l'evento. La lotta alla criminalità deve essere trasversale, a prescindere dalla parte politica di appartenenza. Si auspica la massiccia partecipazione dei cittadini di Eraclea e anche degli attuali amministratori. Sarebbe un bel segnale di ripudio verso dinamiche relative al recente passato che tutti conosciamo. La legalità è da sempre uno dei nostri principali punti d'impegno».