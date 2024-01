Riese Pio X. Campionato del Mondo del Museto, premiate l'esperienza di Davide Mion e la gioventù di Manuel Veronese. Secondo posto per Alessio Marangon Video

di Lucia Russo

RIESE PIO X (TREVISO) - Campionato del Mondo del museto, la vittoria va a Davide Mion e alla sua storica locanda Alla Speranza. Aperta nel 1966 a ridosso della mura di Castelfranco Veneto, per oltre 30 anni custodisce i segreti del museto passati dal nonno, al figlio e così via fino ad arrivare oggi a Davide che continua a tenere gelosamente chiusi a chiave in un cassetto i misteri del museto migliore al mondo. Doppio premio per lui: quello del mondo e anche quello del miglior Museto di Marca. «Sono commosso, dedico questo premio a mia mamma che ora non c’è più e che era l’anima della nostra trattoria», ha sottolienato subito dopo la proclamazione il vincitore mentre il gran norcino dell'ingorda confraternita del museto e sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin lo insigniva con la spada. Al secondo posto si è classificato Alessio Marangon, di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia e al terzo Manuel Veronese, di Eraclea, che a 15 anni è anche il norcino più giovane che abbia mai partecipato alla competizione.

La premiazione ieri sera, 17 gennaio a Casa Riese, dopo una semifinale disputata nell'azienda vinicola Caneva dei Biasio.

I numeri

Iscritti a questa edizione 2024 del Campionato del Mondo del Museto, c'erano 48 norcini, provenienti da 5 province venete (Treviso 30, Padova 6, Venezia 6, Vicenza 3, Verona 1) e in gara c'erano anche due aziende da Pordenone. Arrivate di diritto in finale, per scelta degli organizzatori, l’Antica Osteria Morelli da Pergine Valsugana in rappresentanza del Trentino Alto Adige e dell’azienda Mario Lizzi da Fagagna in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia.

L'albo d'oro

Davide Mion "ruba" lo scettro del re del musetto a Luigi Fabian di Salvarosa di Castelfranco Veneto che ha vinto nell'edizione del 2023. Ancora imbattuto il "re della cotica" Pierluigi De Meneghi che ha vinto due volte (nel 2022 e nel 2020) subentrando al primo vincitore a Luciano Ceccato di Riese Pio X (2018) e ai The Kings of Matcha di Montebelluna (2019). Una vittoria che è sempre rimasta nel territorio trevigiano.. almeno per ora.