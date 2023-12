Natale al mare, pienone a Jesolo per vedere i presepi

JESOLO - Natale al mare, ancora un bagno di folla.

Volano le presenze a Jesolo, ormai diventata a tutti gli effetti città del Natale. Migliaia, per tutto il lungo fine settimana di festa, le persone arrivate in città. Tantissimi anche ieri gli arrivi, con una giornata che a livello meteo non ha di certo invogliato gli spostamenti ma che ha comunque registrato l'ennesimo "pienone" con gli immancabili rallentamenti in via Adriatico e via Roma destra, appunto confermando come Jesolo ormai sia diventata una città viva anche nei mesi invernali.



GLI HOTEL

Una cinquantina gli hotel aperti, tutti con una buona occupazione destinata peraltro a salire per la notte di Capodanno. Come da tradizione per ogni Santo Stefano, fin da ieri mattina lo Jesolo Sand Nativity ha registrato lunghe code di visitatori arrivate in alcuni momenti fino in piazza Brescia. Tutte le persone in fila hanno atteso pazientemente il loro turno per poi ammirare le 12 monumentali opere che raccontano la Natività e la vita di San Francesco. In serata è stata così superata quota 40mila visitatori, con quasi seimila presenze registrate solo tra il giorno della vigilia e Natale, mentre alla sera del 24 dicembre gli scout hanno portato all'interno del presepe la luce di Betlemme. Ottimi anche i riscontri registrati ad Assisi, dove la sabbia di Jesolo è stata utilizzata per realizzare un presepe di fronte al Sacro Convento. Diversi i visitatori anche a Jesolo Paese in piazza I Maggio per ammirare il presepe di ghiaccio, quest'anno rinnovato negli allestimenti. E ancora buoni i riscontri in piazza Milano per il presepe di sassi del maestro Sergio Dalla Mora, anche se qui alcuni residenti hanno protestato per la mancanza di animazione e la chiusura delle casette nei giorni scorsi. Successo di presenze anche al Villaggio di Natale allestito tra piazza Mazzini e piazza Aurora che da inizio dicembre ad oggi ha registrato circa 150 mila visitatori. Ottimi i riscontri stimati dal Comune in questo fine settimana, anche in questo caso con circa 40mila persone presenti tra le casette.



GLI APPUNTAMENTI

Molti gli apprezzamenti dei visitatori all'animazione. Tra gli appuntamenti, oggi, alle 16, in piazza Aurora, ci sarà l'esibizione della Pianista in volo: come una metafora di musica in volo, un pianoforte con una pianista che suona dal vivo verrà sollevato da palloncini colorati e portato a 3 metri d'altezza. L'altezza è studiata proprio per mantenere il contatto emozionale con la performance musicale dal vivo. Ottimi inoltre i riscontro in piazza Marconi per "Jesolo Incantatus", vera novità e rivelazione di queste feste natalizie grazie ad una grande tensostruttura che riproduce il mitico castello di Hogwarts, ospitando ricostruzioni del mondo di Harry Potter e animazioni a tema. In questo caso sono un migliaio, ogni giorno, i visitatori. «Anche in questi giorni - commenta il sindaco Christofer De Zotti la nostra città sta registrando numeri e consensi importanti. Il presepe di sabbia sta ottenendo numeri record, ma sono ottimi anche i riscontri al Villaggio di Natale e in tutti gli altri eventi».