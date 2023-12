JESOLO - Una nuova stagione. Vacanze di Natale al mare: volano anche in questi giorni le presenze a Jesolo che dopo aver consolidato la destagionalizzazione ora punta a conquistare anche il cosiddetto periodo "fuori-stagione". Soprattutto per una città balneare. Dopo gli ottimi risultati di settembre e ottobre, ora salgono anche le presenze a dicembre. Solo ieri il sistema di rilevazione comunale delle celle telefoniche ha registrato il passaggio di oltre 30mila persone in città. Migliaia anche le presenze registrate sabato. Non a caso negli ultimi due giorni a materializzarsi, come se fosse piena estate, sono state anche le code in uscita lungo via Roma destra e via Adriatico con le auto bloccate in direzione Mestre e Treviso.

TANTI EVENTI

A scatenare il boom di visitatori, sono stati i tanti eventi organizzati durante il fine settimane, ma anche le mostre dei presepi di sabbia e ghiaccio e ancora l'inaugurazione del villaggio di Harry Potter allestito in piazza Marconi. Addirittura per quest'ultimo il programma prevedeva l'apertura al pubblico alle 16 di ieri, vista la folla presente già durante la mattinata il Comune ha deciso di anticipare l'ingresso alle 10. Migliaia anche le visite registrate in piazza Brescia per la 21esima edizione del presepe di sabbia, ieri visitato da circa 3mila persone con decine di autobus arrivati appositamente da tutta la Regione. E anche qui con lunghe code all'ingresso fin dalle prime ore della mattina. A Jesolo Paese sono stati ottimi i riscontri anche per il presepe di ghiaccio e ancora tra piazza Mazzini e piazza Brescia il Villaggio di Natale è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori per tutto il giorno. Proprio piazza Mazzini è stata il quartier generale di "Sport Event Christmas Village", un evento di sport e amicizia che ha coinvolto centinaia di appassionati: all'ormai tradizionale Run Christmas quest'anno si sono aggiunti due nuovi percorsi, uno dedicato alle bikes e un altro al gravel. Nella corsa dei Babbi Natale sono stati 500 gli iscritti.



NUMERI DA FERRAGOSTO

«Anche questo fine settimana commenta il sindaco Christofer De Zotti la nostra città ha registrato numeri importanti. Crediamo di essere riusciti a trasformare Jesolo in una vera "Città del Natale", capace di tenere testa a località più blasonate per queste festività, e capace di coinvolgere prima di tutto gli jesolani poi anche tanti turisti. Abbiamo realizzato un calendario di eventi di grande richiamo, pensati anche per sostenere le attività della città aperte in questi mesi. I riscontri sono ottimi anche per gli appuntamenti introdotti quest'anno: in piazza Mazzini gli eventi sportivi hanno registrato centinaia di iscrizioni mentre in piazza Marconi l'apertura al pubblico di "Jesolo Incantatus sulle orme di Harry Potter", è stata addirittura anticipata alla mattina vista la presenza di numerose persone. Per quanto ci riguarda l'obiettivo è solo uno, ovvero consolidare Jesolo come una vera città di mare in grado di richiamare turisti tutto l'anno». Buoni anche i riscontri sul fronte ricettivo: in questo periodo sono una cinquantina gli hotel aperti, molti dei quali stanno registrando picchi di occupazione alberghiera proprio durante i fine settimana. «Ci sono eventi sportivi che stanno aiutando molto conferma Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione jesolana albergatori ma c'è molto interesse anche per le manifestazioni natalizie. Tra Natale e Capodanno le prenotazioni sono destinate ad aumentare e non solo con richieste del mercato interno ma anche da Austria e Germania».