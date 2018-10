Italia campione del mondo di Wheelchair hockey con tre veneziani: battuta la Danimarca ai rigori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO - Grande equilibrio, poi il trionfo. Gli azzurri delsconfiggono ai rigori in finale, per 2-1, la Danimarca e si aggiudicano il titolo mondiale.L'Italia sale sul tetto del mondo dopo un campionato, disputato a Lignano Sabbiadoro (Udine), dominato dall'inizio alla fine, ma non privo di difficoltà. Gli azzurri, infatti, avevano conquistato la finale sconfiggendo una fortissima Germania, battuta 5-4 in una gara combattutissima.Numerosa la rappresentanza veneziana tra i nuovi campioni del mondo: figurano infattidei Black Lions. Dalla formazione lagunare proviene anche il dirigentementre il ct azzurro, Saul Vadalà, in passato ha allenato proprio i Black Lions. «Complimenti ragazzi, siete stati strepitosi. Una vittoria di cuore e di grinta. Avete offerto a tutti uno spettacolo unico», ha commentato a caldo, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, presente a Lignano Sabbiadoro. Un banco di prova importante anche per il nostro Paese chiamato ad ospitare questa kermesse sportiva.«Tutto è andato per il meglio - ha concluso Luca Pancalli - Si tratta di una splendida vittoria anche per l'organizzazione».