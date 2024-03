È morto Alex, il leone dello zoo di Lignano: lui e Amalia erano inseparabili. L’affetto della rete

LIGNANO - È morto Alex, il leone dello zoo di Lignano.

L'annuncio, arrivato sulla pagina Facebook del giardino zoologico, si è portato subito dietro una pioggia di commenti. In tanti hanno voluto lasciare un saluto all'amico felino più volte ammirato durante le gite al parco. Foto, messaggi e ricordi per il leone, re dello zoo lignanese.

La malattia

Alex se ne è andato domenica 24 marzo all'alba dei suoi 17 anni. A portarselo via, spiegano nel post, è stata «una forma fulminante e aggressiva di cancro non gli ha lasciato scampo. Nonostante le migliori cure prestate, la malattia ha vinto su Alex e anche su tutta la squadra dello zoo che per settimane ha sperato davvero che ce la potesse fare, ma non è stato così». Una scomparsa improvvisa, che ora lascia un vuoto nell'intero giardino zoologico. Sì, perché in tanti anni che era lì si era instaurato un forte legame con lui. Notizie come la dipartita di Alex non si vorrebbero mai scrivere, dire o ascoltare, fanno sapere dallo zoo. «Questi eventi lasciano senza parole, perché ci sono animali che ti entrano nel cuore più di altri e Alex è uno di loro. Un carattere forte, ma disponbile ad ascoltare il suo guardiano Marco con il quale aveva instaurato un rapporto di reciproco rispetto, un compagno affettuoso per la dolce Amalia con la quale ha condiviso 15 anni di amore, un Leone con la L maiuscola sempre pronto a “regalare” ruggiti e agguati a tutti».

«Ci mancherai Alex»

Nel frattempo sotto il post si è raccolta una piccola fotogallery in cui ognuno commenta con il ricordo che ha portato a casa di Alex dopo una visita allo zoo. «Era il primo animale che io e Niccolò venivamo a salutare ogni volta che entravamo allo zoo. Ci mancherai Alex!» scrive qualcuno. Carattere unico il suo, è riuscito a conquistarsi il cuore di chi passava a trovarlo. «Su tutti gli animali del parco, di sicuro è quello che mi ha dato più di tutti. Ricorderò sempre come la mattina presto dava il buongiorno a modo suo a tutto il parco».