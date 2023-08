Il pellicano Giuliano catturato sulla spiaggia di Pluto a Bibione dopo la fuga dallo zoo di Lignano

BIBIONE/LIGNANO - La "gita" fuori porta per il pellicano Giuliano del Parco zoo Punta Verde di Lignano dura un giorno. L'uccello del grande becco è stato catturato oggi, 8 agosto 2023, nella spiaggia di Pluto, dedicata agli amici a quattro zampe, di Bibione. È qui che Giuliano è arrivato dopo un volo in solitaria.

Il pellicano era riuscito ad allontanarsi ieri dal parco zoo "Punta Verde" di Lignano. Segnalato dal personale della struttura che ospita gli animali nella vicina cittadina friulana, di Giuliano non si è più avuta traccia per un'intera giornata.

Solo oggi il grande uccello si è fatto vivo sulla spiaggia di Bibione. La sua presenza non è di certo passata inosservata. Tra lettini e ombrelloni e qualche fido incuriosito, Giuliano si è fatto una passeggiata proprio nella spiaggia di Pluto, forse incuriosito da quegli animali a 4 zampe che affollano il tratto di litorale. «Abbiamo subito capito che si trattava del pellicano fuggito dalla vicina Lignano – spiega Franca, titolare della spiaggia di Pluto – così abbiamo allertato i soccorsi». Sull'arenile, a due passi dal faro in un tratto incantevole di Bibione, sono arrivati gli agenti della polizia locale assieme al personale del Parco zoo. Giuliano è stato quindi catturato grazie anche alla Guardia costiera ausiliaria e messo in una gabbia per essere trasferito a Lignano dove è stato ricollocato nell'area a lui dedicata.

Un capriolo tra i bagnanti

Tempo fa un altro animale era rimasto incantato dal litorale di Bibione. A Pineda tra i bagnanti era infatti arrivato un capriolo che si era allungato dalla vicina laguna della valle bibionese. Aree incontaminate che ogni anno richiamano moltissimi esemplari della fauna selvatica.