VENEZIA - Il recapito del pacco Amazon era fissato per il giorno successivo. Ma la postina, a cui era affidato l'incarico, non l'ha proprio portato, limitandosi a consegnare al destinatario il prestampato con l'invito ad andare a recuperarlo nel vicino ufficio postale. Modalità prevista dalle Poste, ad esempio per le raccomandate, quando non viene trovato nessuno a domicilio. Peccato che in questo caso l'interessato ci fosse, tanto da ricevere nelle proprie mani l'avviso.

LA PROTESTA

Un disservizio, dai risvolti paradossali, quello capitato a un professionista con studio a Cannaregio. Non era la prima volta che succedeva, ma solo l'ultima di una serie. Di qui lo sfogo dell'interessato.

«Un comportamento inaccettabile: la postina si rifiuta di consegnarmi i pacchi! È successo più volte - racconta - Per una questione di misure, sostiene, ma senza darmi spiegazioni chiare né alternative. Si tratta di un normale ordine di salviette, che facciamo su Amazon. Non si tratta di un collo pesante, né particolarmente ingombrante. In ogni caso pago per la consegna e non vedo perché debba andare a recuperare il pacco alle Poste». C'è poi il paradosso dell'avviso previsto per quando non si trova nessuno, che invece viene consegnato ai destinatari in persona. «L'altro giorno lo ha lasciato in segreteria, dove ha detto che questi pacchi lei non li porto, che non si spacca la schiena per le Poste. Stavolta è toccato a me e anche stavolta i modi non sono stati gentili» annota il professionista.

LA DIFESA

Un «episodio frutto dell'inesperienza e dell'approssimazione della postina» fanno sapere da Poste Italiane, che si scusa con il professionista. Assunta da poco a Venezia, la dipendente ha agito «in autonomia - aggiungono - senza consultarsi con la referente, che avrebbe organizzato in modo diverso la consegna». Esistono infatti dei parametri (di peso e volume) per i pacchi che non possono essere consegnati dai postini, nel normale giro mattutino. In questi casi, però, Poste precisa che le consegne vengono organizzate diversamente, con un altro giro specifico. Insomma, i pacchi Amazon devono essere recepitati, indipendentemente dai limiti di consegna che hanno i giri dei postini.