Offerta di lavoro, nel trevigiano si cercano portalettere. Ecco come candidarsi

TREVISO - Si cercano portalettere in Provincia di Treviso. Poste Italiane assume con contratti a tempo determinato ma le candidature si chiudono domani, 23 aprile. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, anche triennale, e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per candarsi, gli interessati, possono avviare la procedura online direttamente sul sito di Poste Italiane alla voce "Posizioni aperte".