PORTOGRUARO - Patto a tre per valorizzare la friulanità del territorio. I Comuni di Portogruaro, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che regola le attività che verranno realizzate grazie ai fondi stanziati, attraverso un bando, dall’Agenzia regionâl pe lenghe furlane. Il bando è finalizzato al sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali per la celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friul 2023”, in programma domenica 16 aprile a Capriva del Friuli, Comune del Friuli Orientale. E i tre Comuni del Portogruarese hanno ottenuto un contributo di circa duemila euro.

LE INIZIATIVE

A Portogruaro verrà stampata in mille copie, per la prima volta in lingua friulana, la guida Portogruaro Città del Lemene, attualmente tradotta nelle principali lingue straniere, guida che sarà distribuita attraverso i principali sportelli turistici e nelle scuole. Il Comune di Teglio Veneto, sempre attento a tutelare memoria e tradizioni locali legate alla cultura friulana intende, invece, proporre una serata aperta al pubblico (il 29 aprile nella Sala Avvenire, alle 20.30) per festeggiare le “Fieste de Patrie dal Friûl” con l’artista friulano Dario Zampa, cultore e sostenitore della lingua friulana nel mondo. Dario Zampa, che fa parte dell’Associazione Friuli nel Mondo, racconterà il Friuli e la sua lingua, con le diverse sfaccettature e i dialetti che cambiano e si adattano al territorio, partendo dalla Carnia sino al Portogruarese.

Da parte sua, poi il Comune di Cinto Caomaggiore intende celebrare la ricorrenza della nascita della Patria del Friuli attraverso un momento musicale che mira a combinare la lingua friulana con altre lingue e culture, creando canzoni multilingue con citazioni di musica friulana antica e altre musiche della tradizione, oltre a ripercorrere la strada di contaminazione che ha forgiato la cultura e la lingua friulana in una prospettiva attuale e futura. Sarà presente il 16 aprile (luogo da definire) l’artista Dj Tubet.

RISCOPRIRE LE ORIGINI

“In ognuno dei territori dei Comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto, anche se con caratteristiche diverse - spiega nella determina il commissario prefettizio Olita -, rimangono riconoscibili i segni dell’antica appartenenza alla sfera di influenza friulana sia nella lingua che nella cultura tradizionale. Obiettivo di queste iniziative è proprio quello di valorizzare le radici friulane di ciascun territorio”.

Al bando hanno partecipato anche i Comuni di Fossalta di Portogruaro, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento, che sabato 15 negli spazi espositivi comunali di piazza della Libertà, alle 17.30, inaugurerà la mostra con catalogo delle opere bilingue (italiano/friulano) “Omaggio a Renato Glerean”, artista friulano originario di San Michele.