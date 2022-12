PORTOGRUARO - Doveva essere un Natale all'insegna della famiglia e quindi della serenità: a Portogruaro la giornata di festa si trasforma in tragedia. Si è spento a 64 anni Roberto Angelo Rossi, pensionato bancario da tempo attivo nel volontariato. Tutto è accaduto poco dopo il pranzo di Natale, quando a casa si era riunita tutta la famiglia. Con Rossi c'era la moglie Lucia e le tre figlie, orgoglio del papà: Francesca, Alessandra e Maria Vittoria. Una bella giornata in famiglia che aveva permesso il ritrovo di tutti a tavola.

Tragedia a Natale

Poco dopo il pranzo il 64enne ha deciso di andare a coricarsi. Ed è proprio in quel frangente che è accaduta la tragedia. All'improvviso un tonfo ha richiamato l'attenzione delle donne di casa che sono subito accorse per capire cosa fosse accaduto. Hanno fatto pochi passi per risalire le scale, trovando il capofamiglia riverso a terra. Immediatamente hanno tentato di rianimare il loro caro, dopo aver allertato anche il 118.

Dalla centrale operativa del Suem hanno inviato i sanitari del pronto soccorso di Portogruaro, arrivati con l'ambulanza. L'equipe ha subito attivato le pratiche rianimatorie per cercare di salvare la vita al 64enne. Nonostante il loro disperato tentativo, per Roberto Angelo Rossi non c'è stato niente da fare. Bancario in pensione aveva lavorato per la Banca Commerciale Italiana dove aveva ricoperto il ruolo di dirigente. Era stato anche direttore nel capoluogo friulano, mentre da un paio d'anni si stava dedicando al volontariato ed era segretario della associazione benefica In famiglia. Già responsabile dell'ufficio esteri della Banca Commerciale Italiana, Rossi aveva lavorato anche nelle filiali di Trieste, Padova e Vicenza. Sgomento a Portogruaro tra i tanti che lo conoscevano nonché tra i volontari della associazione In famiglia. Il funerale è già stato fissato per domani, mercoledì 28 dicembre alle 15, nel Duomo di Sant'Andrea a Portogruaro.