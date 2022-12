MIRANO - È mancato in questi giorni e ha destato molto scalpore sia a Mirano, dove abitava con la famiglia, sia a Venezia, dove lavorava, il dentista Lucio Favaretto all'età di 68 anni. Un male incurabile lo aveva colpito 14 mesi fa e nonostante le cure e l'affetto con cui la famiglia lo ha circondato è spirato tra le braccia della moglie Iole e dei figli Nicolò e Maria Beatrice. A Venezia il medico chirurgo Lucio Favaretto aveva da 40 anni lo studio dentistico a Santa Croce ma era conosciutissimo in tutto il centro storico.

A Mirano aveva aperto negli anni 90 lo studio in via Giudecca e la moglie Iole era sempre stata al suo fianco nel lavoro come assistente alla poltrona. I figli hanno seguito le orme del padre e mentre il figlio Nicolò ha sempre lavorato nello studio del padre con la specializzazione in ortodonzia e ortognatodonzia, la figlia Maria Beatrice ha seguito la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale. Lucio Favaretto amava il tennis ed il collezionismo dei fumetti antichi e per le moto d'epoca.

Come lo ricorda la moglie amava la vita e nell'ultimo anno la sua famiglia lo ha portato in giro per l'Italia in Sicilia ed in Sardegna ed è riuscito anche, a settembre, vedere la figlia Maria Beatrice convolare alle nozze. L'ultimo regalo dalla sua famiglia lo ha avuto lo scorso mese quando ha potuto assistere ai campionati assoluti di tennis a Torino. I funerali questa mattina alle ore 8.45 in Duomo a Mirano.