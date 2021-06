Investito sulle strisce da una Golf, pedone vola sull'asfalto

PORTOGRUARO - Investito sulle strisce, vola sull'asfalto. Un uomo è rimasto investito questa mattina verso le 9.50 in viale Trieste a Portogruaro. Il pedone stava attraversando le strisce in prossimità del ristorante Vecchio Pilsen quando stava arrivando una Volkswagen Golf. L'automobilista ha frenato all'ultimo, travolgendo l'uomo che è volato sull'asfalto. Soccorso dallo stesso automobilista, è stato poi trasferito in ospedale a Portogruaro. In tilt il traffico nell'anello viario cittadino. Sul posto la Polizia locale di Portogruaro.