PORTOGRUARO - CINTO - Sognava di veder crescere le sue bambine: il male non le ha permesso di vederle grandi. Si è spenta a 49 anni Rita Bozzato, originaria di Portogruaro ma residente a Cinto Caomaggiore, mamma di due bambine di 10 e 12 anni.

Il sorriso, che fin da giovanissima aveva stampato sul volto, l’ha contraddistinta anche durante la malattia. Quel male che improvvisamente si era presentato, pur minando la serenità, non le aveva tolto la forza di lottare.

A inizio anno Rita aveva iniziato ad accusare un forte mal di testa. Poi gli accertamenti sanitari avevano diagnosticato un tumore. Subito aveva iniziato le cure per sconfiggere dell’ospite indesiderato, ma purtroppo ogni tentativo di vincere il male non è riuscito. Rita Bozzato è deceduta ieri nell’hospice “Monumenti ai Caduti” di San Donà, dove era stata ricoverata.

Ieri la triste notizia si è presto sparsa tra le tante persone che conoscevano la 49enne. Originaria di Portogruaro, aveva continuato a vivere nel rione di Santa Rita nell’abitazione di famiglia. Poi aveva conosciuto Roberto, il papà delle sue figlie e si era trasferita a Cinto Caomaggiore. È qui che ogni mattina portava le figlie di 10 e 12 anni nelle rispettive scuole primaria e secondaria.

I TIMORI PER IL FUTURO

«Ogni nuovo momento nasce da quelli condivisi - aveva riportato in un video pubblicato su Facebook per ringraziare la vicinanza delle amiche -, ma non sappiamo cosa ci aspetta il futuro».

Purtroppo il futuro di Rita si è fermato con quel male che si è presentato pochi mesi fa. Avrebbe voluto vedere crescere le sue due meravigliose figlie.

Determinata, Rita Bozzato aveva iniziato lavorare per una azienda di cosmetici tanto che nel 2010 era consulente e capo gruppo, per essere in seguito promossa assistente di zona. Quando s’ era paventata la possibilità del concerto di Vasco Rossi a Bibione, la giovane mamma aveva subito ribadito di voler partecipare al concerto.

All’improvviso però Rita aveva iniziato a stare male. Una vita la sua fatta di semplicità, dolcezza e bontà, almeno fino a inizio anno quando tutto è poi cambiato e per lei si è reso necessario l’immediato ricovero.

Il funerale di Rita Bozzato sarà celebrato mercoledì 26 alle 15.30 nella chiesa di Cinto Caomaggiore.