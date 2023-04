MIRA - Sono fissati per mercoledì prossimo, 12 aprile, i funerali di Roberta Scantamburlo, 43 anni di Mira ad un mese dalla sua morte. La donna, che da sempre viveva a Mira, era stata trovata morta lo scorso 13 marzo nella casa del marito a Campagna Lupia e le circostanze del decesso avevano spinto gli inquirenti a procedere con cautela effettuando anche l'autopsia.

Solo nei giorni scorsi infatti la Procura ha dato il nulla osta alle esequie. «Roberta aveva il sole dentro, era allegra, sempre disponibile e forse anche troppo buona raccontano la mamma Morena e la sorella Michela. Era anche impulsiva e nonostante sembrasse una roccia era molto fragile e forse non molti l'hanno capita. Ciò che è certo è che amava alla follia i suoi due figli, e dopo la separazione dal compagno tutta la famiglia aveva ritrovato la serenità e un nuovo equilibrio. Chiediamo rispetto per lei affermano la mamma e la sorella - per il suo ricordo e per i suoi figli».

La 43enne lascia il marito Claudio, i figli Nicolò e Matteo e l'ex compagno Alessandro, la mamma, il papà, la sorella ed i nonni Sante e Carmen.

L'ultimo saluto a Roberta sarà quindi mercoledì prossimo alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Bosco a Oriago e dopo le esequie la salma sarà tumulata nel cimitero di Gambarare.