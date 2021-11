MESTRE - La notizia dell’aumento dei costi energetici, sia per quanto riguarda il gas che l’elettricità, sta creando grandi preoccupazioni alle società che gestiscono gli impianti sportivi. In particolare le piscine che<, dal punto di vista dei consumi e di conseguenza dei relativi costi energetici, rappresentano i più alti in assoluto, tanto da indurre i gestori a lanciare un grido d’allarme. A esternare i timori che evidenziano un orizzonte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati