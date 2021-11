PADOVA - «Dopo due stop ora si è ricominciato a lavorare, il pubblico sta tornando, ma il problema è che mancano le ragazze». Insomma, come in tanti settori produttivi, anche per quanto riguarda lo spettacolo, nel caso specifico quello notturno dei night, c'è crisi di personale. A sottolinearlo è Viviana Pietrobon che con la sorella gemella Sabrina, a Villa del Conte è proprietaria dell'Heaven table lap dance. «Le ragazze che lavorano in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati