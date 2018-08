Far West di notte in Piazza Barche, rissa, sangue, colpi di pistola

MESTRE - Scena da Far West in piena notte, oggi 13 Agosto, in Piazza Barche a Mestre, per un'aggressione. Nei pressi del bar Giacomussi, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un violento diverbio, trasformatosi subito in rissa, tra alcune persone scese da due automobili e un individuo che, pare aggredito da loro, per intimorirle, ha tirato fuori una pistola ed esploso in aria alcuni colpi. Nella colluttazione ci sarebbero stati dei feriti. Le volanti della Questura di Venezia, subito accorse, hanno rinvenuto per terra tracce di sangue e anche alcuni bossoli. Gli uffici investigativi e la polizia scientifica sono ancora al lavoro per individuare i protagonisti dell'episodio.

