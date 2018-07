Carabinieri al "Pesco" a festa in corso: tutti a casa, locale sequestrato

VENEZIA - I carabinieri della compagnia di Mestre hanno posto sotto sequestro preventivo un noto locale di Tessera, il “Non è il Pesco”, che venerdì aveva organizzato una serata danzante pubblicizzata sui social network senza avere alcun tipo di autorizzazione a svolgerla e una totale carenza dei requisiti di sicurezza prescritti per i locali che svolgono trattenimenti danzanti.



All’arrivo dei militari dell’Arma era in corso una serata con circa 150 avventori che all’una circa di notte è stata sospesa una volta riscontrata la totale mancanza dei titoli autorizzatori prescritti dalla legge. I Carabinieri quindi oltre a denunciare all’ Autorità giudiziaria i rappresentanti legali del locale e l’organizzatore (in tutto 3 persone) hanno sottoposto il locale a sequestro preventivo.

