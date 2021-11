SAN DONà DI PIAVE (VENEZIA) - Un uomo di 34 anni è scomparso da ieri, venerdì 26 novembre 2021, a San Donà. Il 34enne non è tornato a casa e la famiglia ha dato l'allarme. A quanto pare l'auto dell'uomo è stata ritrovata, posteggiata non lontano dal fiume Piave. Ed è proprio in quella zona che i carabinieri hanno concentrato le ricerche. I vigili del fuoco si sono attivati con i sommozzatori per scandagliare anche il fiume.