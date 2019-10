​«Non sai con chi ti sei messa, comandavo 500 persone». Perché Maniero è in carcere

«Ci sono» a carico di Felice Maniero , il boss della Mala del Brenta arrestato venerdì a Brescia per maltrattamenti nei confronti della compagna. Una donna la cui posizione è risultata «credibile». È quanto si legge dall', firmata dal gip Luca Tringali, riportata dal "Giornale di Brescia".è una delleche avrebbe rivolto alla donna, 47 anni. L'avrebbe costretta a subireripetute, obbligandola ad esempio «perché mi hai guardato male», a fareal grido di «colonnello 100 flessioni». O dicendole «fai come ti ho detto altrimenti ti brucio le borse, cretina». La donna, si legge negli atti dell'inchiesta del pubblico ministero Lorena Ghibaudo «era vittima di violenze fisiche e verbali diventate ormai quotidiane. Temeva le sue reazioni». Imaltrattamenti sarebbero andati avanti dal 2016 e fino al 30 luglio scorso quando la compagna di Felice Maniero ha ottenuto il trasferimento in un comunità protetta. La donna viene ritenuta credibile dagli inquirenti. «Non romanza e le sue descrizioni sono precise» spiega il gip che ha firmato l'arresto in carcere. «Unica misura idonea. È illusorio infatti il deterrente del braccialetto elettronico» è la considerazione del giudice delle indagini preliminari che domattina a Bergamo incontrerà Maniero per l'interrogatorio di convalida.