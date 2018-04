All'osteria del conto choc ai turisti spunta l'intromettitore... e riscoppia la polemica

di Tomaso Borzomì

VENEZIA - Sparisce l'insegna e spunta l', il cameriere pronto a invogliare il turista ad entrare nel ristorante. Una figura che in una città dalla grande attrattiva turistica come Venezia si fa notare spesso all'esterno dei locali e tra i plateatici. Pasta, pizza, qui, prego, è una delle frasi più usate per accalappiare il turista.Diversa è però la storia dell' Osteria Da Luca, che ha scelto di non dotarsi più di segnali distintivi dopo la recente vicenda del conto stellare a scapito dei turisti giapponesi . E così gli investimenti si sono focalizzati su una soluzione differente e pare che in questi giorni per agganciare i turisti il locale punti proprio su quel cameriere abile nell'intrattenere i turisti: l'intromettitore. Meglio optare per il contatto diretto, quindi, con una persona pronta a decantare le virtù e le capacità della cucina tipica locale. La segnalazione è stata fatta da un utente anonimo sul, dove chiunque può rendere noti problemi e anomalie inerenti a manutenzione o decoro. E così ieri c'è chi ha registrato il problema in Marzaria del Capitello 4948, dichiarando: «L'Osteria da Luca in Merceria, già nota per il conto astronomico dello scorso Gennaio, da qualche giorno si è dotata di cameriere che esorta i passanti a entrare, cosa che mi risulta essere vietata»...