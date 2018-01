di Michele Fullin

VENEZIA - Entrambi glipresentati dai 7 turisti giapponesi (3 ragazze e 4 ragazzi, tutti ventenni) parlano di mancata emissione dellonei due ristoranti, limitandosi a esprimere sorpresa per i prezzi (1.143 e 324 euro). La denuncia in questo senso è comune: «Non ci hanno rilasciato alcun documento fiscale», hanno raccontato allai 7 studenti. Pertanto, l'unico fronte che si è finora aperto è proprio quello del presunto illecito fiscale, su cui le Fiamme Gialle sono al lavoro.L'episodio che desta più scalpore riguarda l'osteria Da Luca alle Mercerie, avvenuta all'ora di pranzo: i 4 studenti di cucina in viaggio di studio hanno dichiarato di aver preso 4 fiorentine da circa 400 grammi cadauna, un fritto misto grande da dividere in 4 e 2 calici di vino rosso. Inoltre prima del pranzo il cameriere ha versato due volte un calice di aperitivo senza averne richiesta. Totale, 1.143 euro da ricevuta della carta di credito. Su quello che hanno mangiato c'è la parola dei giapponesi contro quella dei gestori.Le altre 3 ragazze giapponesi hanno invece mangiato alla "trattoria" sempre in centro storico: 2 primi, un secondo grande e due bottiglie d'acqua. Conto di 314 euro (vedi scontrino), anche in questo caso nessunIntanto, a cadere come il cacio sui maccheroni, c'è lache se ne esce mettendo. Questo a causa del suo, che in certi giorni sfiora le 100mila persone, per il problema delle navi e per la crescente insofferenza dei cittadini. Sia chiaro, le 12 località da non visitare sono tra le mete turistiche piùsiamo in compagnia di. Nel mondo ci sono poi il Bhutan e persino l'Everest, le Galapagos e l'Antartide.IL SINDACO - Nel momento in cui si stava ancora godendo il successo del vertice sino-europeo sul turismo a Palazzo Ducale, il sindaco Luigi Brugnaro si trova costretto a far fronte all'ennesima tegola sull'immagine della città. «Se sarà confermato questo episodio vergognoso - scrive il sindaco - faremo tutto il possibile per punire i responsabili. Noi siamo per la giustizia, sempre!».