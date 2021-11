Omaggio a Zanzotto del premio Settembrini: serata finale venerdì alle 18

MESTRE - Omaggio al grande artista trevigiano Andrea Zanzotto del Premio letterario Regione del Veneto "Leonilde e Arnaldo Settembrini”, nel centenario della nascita del poeta e scrittore di Pieve di Soligo. La serata-spettacolo della premiazione, venerdì 12 novembre alle 18 al teatro Toniolo di Mestre. Un evento per la regia di Giancarlo Marinelli, con le spettacolari multivisioni di Francesco Lopergolo, che vuole ricordare il poeta e s’intitola “Eternamente ritorno” (da un verso dello stesso Zanzotto). La “Giuria dei lettori”, selezionata tra gli abbonati del Toniolo di Mestre e formata da 40 giurati, deciderà venerdì con voto in diretta la vincitrice del premio Settembrini. Tra i nomi selezionati dalla giuria tecnica: Ester Armanino con Contare le sedie (Einaudi), Francesca Marciano con Animal Spirit (Mondadori) e Bianca Pitzorno con Sortilegi (Bompiani).

Un grande evento attorno alla figura del poeta trevigiano, ad iniziare dai 9 brevi film realizzati su 9 poesie dello stesso autore dagli studenti del Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia dell'Università di Padova, fino alle letture di Drusilla Foer e Beatrice Venezi di altri brani del poeta trevigiano. Letteratura e musica, dunque, con i musicisti Pierluigi Piran e Luca Penzo della Giovane Orchestra Metropolitana e Alvise Stiffoni al violoncello. A trasformare la serata in magia penseranno le spettacolari multivisioni a cura di Francesco Lopergolo.

Naturalmente ci saranno le interviste alle tre scrittrici finaliste, Ester Armanino, Francesca Marciano, Bianca Pitzorno, selezionate dalla giuria tecnica del Premio presieduta da Giancarlo Marinelli e composta da Manlio Celso Piva, Massimiliano Forza, Simona Nobili, Maria Grazia Tornisiello. Presenta la serata Claudia Vigato.

Il Premio Settembrini è nato nel 1959 per iniziativa di Arnaldo Settembrini, appassionato di letteratura che volle dedicare alla memoria della moglie, la scrittrice di novelle e racconti Leonilde Castellani , un “Premio per racconti e novelle” in lingua italiana.

Il concorso letterario ha visto la partecipazione negli anni di celebri scrittori come Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Diego Valeri, Dino Buzzati e la conduzione di altrettanto noti intellettuali, come Gian Antonio Cibotto, che per anni ne ha presieduto la giuria tecnica. Dal 1991 il Premio è gestito dalla Regione del Veneto, impegnata a garantire continuità all'alto livello qualitativo all’iniziativa.

Venerdì alle ore 18 al Teatro Toniolo l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.culturavenezia.it, fino alle ore 15 di venerdì. Tra le autorità che partecipano alla serata, l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari e la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Venezia, Arteven e Amici della Musica di Mestre.