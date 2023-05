Dispositivi e sistemi outdoor per assicurare atmosfera e comfort per una cena in terrazza o in giardino. Ecco i 5 trend del momento tra pro e contro. Una volta che abbiamo a disposizione i tavoli e le sedute, oggi è possibile organizzare una cena o una festa in terrazza o in giardino piacevole, confortevole e completa di tutto, utilizzando pochi gadget tech ma multifunzione. Lo speaker stereo che si occupa anche dell'illuminazione, il proiettore che permette di creare dei visual ad hoc e l'angolo bbq il cui fuoco e la cottura dei cibi possono essere controllati a distanza dallo smartphone. Ovviamente tutto questo è possibile se e solo se c'è la possibilità di far raggiungere il giardino o il terrazzo da una buona connessione internet, altrimenti iniziano le criticità. Questo significa avere un estensore/amplificatore del segnale internet oppure avere la possibilità di creare una rete wi-fi mesh attraverso una serie di router e ripetitori che, a seconda dello spazio da coprire, può essere anche molto onerosa, ma indispensabile.

E ora vediamo i prodotti

LAMPADINE DA 16 MILIONI DI TONALITA'

Luce da esterno che si può connettere con altre luci e lampadine del sistema Philips Hue e che quindi può essere controllato dall'app sullo smartphone o tablet. Ideale per una cena in terrazzo, un barbecue o una festa in giardino, per aggiungere un tocco di magia con 16 milioni di colori disponibili. Sottoposto a test rigorosi di resistenza. Compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

Philips Hue White & Color Ambiance Impress Prezzo: 189 euro www.philips-hue.com

LO SPEAKER A FORMA DI FUNGO

Speaker da esterno coassiale a 2 vie a forma di fungo. Ha un elevato livello di resistenza agli agenti atmosferici e garantisce un audio di alta qualità su una copertura a 360°. Si può montare fuori o mimetizzato nel terreno. Costruito in polietilene colorato in massa che garantisce un aspetto estetico anche graffiato o danneggiato. Per il suono la qualità è assicurata da JBL.

JBL Control 88M Prezzo: 494 euro www.jblstore.com

IL GIOCO DI IMMAGINI CHE DA' RITMO ALLA SERATA

Si tratta del primo proiettore portatile al mondo che permette di cambiare al volo l'orientamento delle immagini proiettate, senza modificare le impostazioni. Praticamente come uno smartphone. Proietta da qualsiasi angolazione fino a 100 pollici, con risoluzione Full HD a 1080p. Ha 5 ore di autonomia e anche un altoparlante Bluetooth integrato

Proiettore Acer C250I Prezzo: 449 euro www.store.acer.com

IL SISTEMA PER MANDARE IL SEGNALE MOLTO LONTANO

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E, questo sistema Wi-Fi mesh top di gamma di Google permette di creare una rete per un'estensione del segnale oltre i 120m². Utilizzando tre bande (2,4 - 5 e 6 GHz) aumenta notevolmente affidabilità e velocità di download fino a 4,2 Gbps. Disponibile nel colore Snow e con un design che lo rende estremamente gradevole.

​Google Nest Wi-fi Pro Prezzo: 329 euro www.store.google.com

GRIGLIATE SENZA FUMO E CON LE BATTERIE

InstaGrill Barbecue E' un barbecue da giardino innovativo che non fa fumo, perché i liquidi e i grassi non entrano in contatto con il carbone. Grazie alla batteria ricaricabile inclusa nella confezione si può grigliare fino a 5 ore consecutive. E se la batteria si scarica si può collegarlo direttamente a una presa di corrente. Ha anche una sacca impermeabile per trasportarlo ovunque.

InstaGrill Barbecue Prezzo: 159 euro www.shop.classe.it