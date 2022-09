MEOLO - Dopo un'estate di difficoltà per molti meolesi rimasti senza medico di base, finalmente è in arrivo un nuovo dottore di famiglia. È il dottor Serge Guedj, che prenderà servizio in paese mercoledì prossimo, 14 settembre, in sostituzione di uno dei due giovani medici, Alessandra Florian e Andrea Pasqual, che avevano cessato l'attività a fine maggio scorso.

PROFESSIONISTA CONOSCIUTO

Il nuovo medico non è per la verità uno sconosciuto a Meolo, poiché da tempo ha uno studio dentistico nella frazione di Losson, in via Capo d'Argine, oltre che a Venezia. Il dottor Guedj avrà l'ambulatorio negli Studi Medici di via Don Cesare Pellizzari 150, dove già operano altri suoi colleghi.

«Gli assistiti che a seguito della cessazione dei medici Alessandra Florian e Andrea Pasqual non hanno ancora effettuato la scelta di un nuovo medico - precisa l'Ulss 4 del Veneto Orientale in una nota - verranno assegnati al dottor Guedj, quindi non dovranno rivolgersi all'anagrafe sanitaria per comunicare il passaggio».



COMUNICAZIONE

Le lettere informative dell'Azienda sanitaria ai pazienti meolesi stanno arrivando in questi giorni. E hanno già sollevato non poche perplessità, perché nella comunicazione è indicato che il nuovo medico riceverà gli assistiti per un'ora sola al giorno, dal lunedì al venerdì, su appuntamento. Soltanto per un'ora? Com'è possibile che riesca a seguire tutti gli assistiti, si chiedono in tanti.



ORARIO LIMITATO

«La lettera è rivolta ai 390 meolesi che, dopo le dimissioni dei due dottori precedenti, non hanno deciso chi sarà il loro nuovo medico - chiarisce il sindaco Daniele Pavan - Quello è l'orario previsto per quel numero di pazienti. Quando aumenteranno gli assistiti del dottor Guedj, anche le sue ore di ricevimento saranno aumentate». L'Azienda sanitaria specifica infatti che anche le persone che hanno già scelto un altro medico, se lo ritengono, dal 14 settembre potranno scegliere di essere assistiti dal dottor Guedj, compatibilmente con le disponibilità di posti: basterà comunicarlo all'anagrafe sanitaria dell'Ulss tramite le modalità note per questi casi.



INCARICO DEFINITIVO

Tra l'altro, a differenza dei medici arrivati a Meolo negli ultimi anni con un contratto a scadenza, il dottor Guedj ha un incarico definitivo, e quindi resterà stabilmente in paese. «Siamo consapevoli della carenza cronica di medici e va riconosciuto che, nonostante le numerose zone deficitarie, il nostro Comune ha avuto solo una breve parentesi di disagio», dice il sindaco Pavan ringraziando il direttore generale dell'Ulss Mauro Filippi e il suo staff per aver individuato il nuovo medico, assicurando inoltre l'assistenza dei servizi sociali comunali per gli assistiti che si trovassero in difficoltà nelle procedure per il cambio del medico di base.

Emanuela Furlan