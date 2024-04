NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - E' stata aperta al transito la nuova strada che collega via Gondulmera-Treponti a via Libertà. Si tratta della prima parte della progettata bretella che, partendo dalla provinciale via Roma, al confine territoriale tra San Donà e Noventa, permetterà di arrivare alla rotatoria del casello autostradale e dell'Outlet, evitando di attraversare il centro abitato di Noventa.

Lavori in corso a Noventa

I lavori di realizzazione del tratto stradale, attuato con oneri a carico della ditta che ha lottizzato un'area edificabile in zona, erano iniziati a febbraio e avevano bloccato via Libertà fino alla curva di innesto con via Oberdan e in parte via Treponti. Con il completamento dell'intervento e l'apertura della nuova strada, la viabilità è stata ora ripristinata. Dopo questo primo intervento, adesso spetterà al Comune dare il via ai due tratti successivi di bretella che consentiranno di completare l'intera opera viaria, da tempo prevista dall'Amministrazione comunale. Il progetto prevede che i lavori vengano eseguiti in due fasi successive: la prima prevede di allargare via Libertà e creare una nuova rotatoria che si innesta in via Guaiane, e in seguito realizzare il tratto terminale, che continuerà fino a via Rialto, all'altezza dell'Hotel Omnia, e si immetterà nella grande rotonda del casello autostradale. Il Comune ha inserito i lavori di completamento dei due tratti mancanti tra i lavori pubblici del 2025. Una volta terminata, la bretella diventerà il tracciato nord di Noventa e rappresenterà una strada alternativa all'unica provinciale che attualmente collega San Donà a Noventa e attraversa il centro cittadino noventano. In questo modo sarà ridotto il traffico nella piazza del paese, dove potranno anche essere svolte manifestazioni senza deviazioni.