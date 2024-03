JESOLO (VENEZIA) - Autostrada del Mare, nuovo incontro tra Regione e Comune. La riunione si è svolta alla presenza del sindaco Christofer De Zotti e del presidente del Consiglio comunale Lucas Pavanetto per approfondire il tema del tracciato della strada a scorrimento veloce da quasi 19 chilometri che collegherà il casello dell'A4 di Meolo alla rotonda Frova di Jesolo. L'Amministrazione nei giorni scorsi ha ribadito la necessità dell'opera, ponendo però attenzioni per l'ultimo tratto, quello che interessa direttamente la città balneare, evitando disagi per i residenti e le attività economiche delle frazioni e impatti sulla viabilità interna di Jesolo Paese.



«Il tracciato ovviamente non è in discussione spiega il sindaco De Zotti , anche perché modificarlo vorrebbe dire ritornare al Cipe e perdere altri dieci anni. Si tratta solo di studiare alcuni accorgimenti, per esempio su dove posizionare eventuali svincoli. Con la Regione abbiamo avviato un confronto costruttivo».

Via del Mare, il progetto esecutivo

De Zotti ha poi ribadito come il lavoro stia andando avanti velocemente: «Stiamo facendo la nostra parte ribadisce - per arrivare alla definizione del progetto esecutivo, che dovrebbe essere pronto entro tre mesi». Poi si parlerà di inizio lavori. Ma parallelamente, con Veneto Strade, sta continuando anche il confronto per il completamento della bretella est verso piazza Torino, che permetterà di alleggerire di circa il 30% il traffico lungo via Roma destra.

«Il miglioramento della viabilità in ingresso verso Jesolo e il litorale aggiunge De Zotti- è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo e il salto di qualità della città. Un intervento atteso da decenni, ma soprattutto un treno che passa solo oggi e dobbiamo essere in grado di salire a bordo. L'Amministrazione sarà attenta ad ascoltare le ragioni di tutti, perché i punti di forza e i benefici dell'opera siano chiaramente visibili e si possano mitigare i possibili rischi. Ma dobbiamo andare avanti, senza indugio».

Come si arriverà a Cavallino Treporti?

Da definire anche come far continuare la Via del Mare fino a Cavallino. Quattro le ipotesi ad oggi al vaglio della Regione:

Il raddoppio di via Roma Destra, la realizzazione di un secondo ponte sul Sile Una nuova strada sul lato laguna Una "smart road" sulle strade interne

Su queste soluzioni va registrata la precisazione di Assocamping, con il suo presidente Francesco Berton che ha ribadito di essere in linea con la posizione degli albergatori: «Siamo favorevoli dice Berton al raddoppio di via Roma destra così da rendere più efficace l'intera infrastruttura che sarà realizzata. La Via del Mare è un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio».