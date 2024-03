ADRIA (ROVIGO) - Il servizio ferroviario Rovigo-Adria-Chioggia sarà sospeso dal prossimo mese e fino a tutto agosto per consentire attività propedeutiche al subentro della nuova impresa ferroviaria, Trenitalia, nonché parte dei lavori per l'implementazione del nuovo sistema di comando-sicurezza della circolazione Ertms- L2, finanziato con fondi Pnrr. Per questi lavori, che si aggiungono a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che Rete Ferroviaria Italiana svolge di solito nei mesi di luglio e agosto, la circolazione sarà sospesa e il servizio sostituito da autocorriere fino ad agosto. Non è escluso però uno stop più lungo, fino a maggio 2025. Il dato è emerso durante una riunione da remoto promossa dalla vicepresidentessa della Regione, Elisa De Berti, con i sindaci del territorio. Nello stesso periodo non ci sarà nemmeno il cosiddetto "Treno del mare".

SERVIZIO SOSPESO

La riunione era stata convocata al fine di condividere con i rappresentanti dei territori attraversati dalla linea le attività programmate e la relativa ricaduta sul trasporto. «A seguito della gara, esperienza da Infrastrutture Venete - ha spiegato De Berti - è previsto che da settembre 2024 al posto di Sistemi Territoriali subentri Trenitalia quale nuova impresa ferroviaria per lo svolgimento del trasporto sulla Chioggia-Adria-Rovigo, sulla Rovigo-Verona e sull'Adria-Mestre. L'entrata in servizio di Trenitalia deve essere preceduta da una serie di attività tra cui il passaggio del personale, ora dipendente di Sistemi Territoriali, che richiederà una formazione adeguata oltre che lo svolgimento di visite mediche». La minore disponibilità del personale inciderà sullo svolgimento del servizio.

«La Chioggia-Adria-Rovigo - ha evidenziato De Berti - è essenzialmente interessata solo da servizi di trasporto di portata regionale ed è caratterizzata da bassi livelli di domanda. Anche nei periodi di maggiore frequentazione, nel periodo scolastico, le presenze sono sempre inferiori alla capacità offerta. A ciò si aggiunge che, dal 2024 e fino al 2026, la linea sarà anche interessata dai lavori di Rfi per il nuovo sistema di comando/sicurezza».

LAVORI AL PONTE DI ROSOLINA

Da qui la necessità di sospendere il servizio da aprile ad agosto. Esiste però una variabile legata ai lavori per rendere sollevabile il ponte sul canale di Rosolina, che insiste appunto sulla Chioggia-Adria, per consentire il transito dei natanti di grandi dimensioni. I lavori sul ponte comporteranno la chiusura della linea. Infrastrutture Venete ha già bandito la gara per due volte, senza esito. Il cronoprogramma di attività sul ponte è di 6 mesi, cui se ne aggiungono altri 3, necessari per l'esecuzione di prove tecniche prima della messa in servizio dell'impianto di sollevamento.

«Visto l'obiettivo regionale di realizzare questo intervento, - ha concluso De Berti - che presenta una certa complessità e la cui programmazione risale al 2011, Infrastrutture Venete procederà ad avviare nuovamente la gara d'appalto al fine di disporre dell'operatore economico al massimo entro settembre, con la conseguente necessità di mantenere chiusa la linea Chioggia-Adria da settembre 2024 a febbraio 2025, a cui si sommano ulteriori 3 mesi per le prove tecniche, ovvero fino a maggio 2025. Verso la metà 2025 potrà essere messa in servizio inoltre l'elettrificazione della linea Adria-Mestre».