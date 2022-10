MESTRE - Fuori programma con incidente questa sera - 20 ottobre - nel teatro dell'M9 di Mestre dove stava per iniziare un incontro del Festival della Politica: mentre tentava di raggiungere il suo posto uno degli spettatori, un anziano di 92 anni, è inciampato cadendo sulla ripida scalinata della struttura: a soccorrerlo per primo è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che si trovava proprio in quel punto prima di prendere parte all'evento.