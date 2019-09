Lite nel park, nonno vandalo ​gli riga l'auto con il punteruolo

di Filippo De Gaspari

MIRANO - Danneggiava l'auto di un professionista miranese, colpevole di aver avuto con lui un diverbio per un parcheggio. Il vandalo è un pensionato 72enne di Mirano, con precedenti penali, che non ci ha pensato due volte a regolare la lite a modo suo, prendendo di mira l'auto del rivale parcheggiata in un posteggio pubblico di via Villafranca. Lo ha fatto per due volte e puntualmente il proprietario ha sporto regolare denuncia ai carabinieri di Mirano, che hanno predisposto un piano per incastrare il teppista seriale,...