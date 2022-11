NOALE - Otto palazzine green, per 62 appartamenti, con giardini pensili e terrazze alberate, ciclabili e un tratto acqueo di 45 metri che richiama il Marzenego. È il progetto proposto per l'area che attualmente ospita la sede storica della Cantina sociale di Noale, che in un secondo sviluppo ha visto anche una parte commerciale, presentato due giorni fa in una commissione, convocata per dare i primi spunti su un'ipotesi di futura riconversione di un'area artigianale che potrebbe quindi diventare residenziale. Il piano urbanistico attuativo prevede la demolizione delle strutture per realizzare gli appartamenti, che avranno accesso in particolare da via Giovanni Battista Rossi.

IL PROGETTO

Il progetto illustrato prevede di mantenere alcune attuali caratteristiche del compendio, come gli alberi più grandi che da sempre si affacciano sulla strada e la fontana che si trova all'interno del giardino. Saranno tutelate inoltre, come chiede la Sovrintendenza che è già stata interpellata, le viste dai punti panoramici e aggiunte nuove piante. Tutte le abitazioni avranno uno scoperto, che sia giardino per chi è al piano terra o giardini pensili e terrazze già fornite di piantumazioni, uguali per tutti, ai piani superiori. «Un primo confronto con la Soprintendenza c'è già stato, per anticipare eventuali criticità in fase progettuale - ha spiegato la sindaca Patrizia Andreotti -. Abbiamo deciso di condividere il progetto. Ma è un progetto in divenire: la proprietà l'ha protocollato poco dopo la metà di ottobre e deve fare tutto il suo percorso». L'amministrazione comunale ha avanzato delle richieste: «Abbiamo chiesto parcheggi a uso pubblico: qui ne avremo quindi una novantina fronte strada, a servizio anche delle scuole e del centro. Ma anche una ciclabile, un passaggio pedonale, un'area verde a ovest e un'isola interrata a servizio delle nuove residenze ma anche del quartiere. Con il plusvalore, abbiamo inoltre chiesto alla proprietà di pensare alla copertura inutilizzata vicino al capolinea dell'Actv, quello che in origine era nato come copertura dedicata al mercato dei polli: pensiamo a una chiusura leggera in vetro per mettere lo spazio, che avrà due piani di circa 160 mq ciascuno, a disposizione dei cittadini». Con Actv si sta valutando di spostare il deposito nel parcheggio a nord della stazione ferroviaria. I consiglieri di opposizione Renato Damiani e Fabrizio Stevanato hanno contestato i tempi di invio del materiale: «Fino a stamattina non avevamo ancora la documentazione completa».