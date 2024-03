SALZANO - ​Vìola costantemente il divieto di avvicinamento all'ex compagna, va fuori casa e tenta di contattarla: arrestato 49enne. Nella giornata di mercoledì 20 marzo 2024, i carabinieri della Stazione di Noale hanno rintracciato nel Comune di Padova un 49enne, già sottoposto al “divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna”, al quale è stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere per aver più volte violato le prescrizioni imposte, avendo cercato di mettersi in contatto con la donna ed essendosi avvicinato alla sua residenza.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.