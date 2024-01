Mira. Maltratta la moglie, lei trova il coraggio e lo denuncia: arrestato dai carabinieri

MIRA - I carabinieri di Mira hanno tratto in arresto in flagranza differita un uomo del posto per il reato di maltrattamenti in famiglia. Si tratta del primo provvedimento restrittivo eseguito dai carabinieri della Compagnia di Mestre in applicazione della recente normativa introdotta dal legislatore per contrastare più efficacemente il fenomeno della violenza di genere e domestica e che appunto prevede - in caso di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa - la possibilità di procedere all'arresto, entro al massimo 48 ore dal fatto, del presunto autore di tali reati.