LENDINARA (ROVIGO) - Sono mediamente quattro al giorno i conducenti che passano col rosso al semaforo sulla Sr 88 dietro al santuario, ripresi dal Red Evolution e sanzionati, e alcuni di loro commettono ulteriori “prodezze” pericolose dimostrando disprezzo della vita altrui. Il dato, poco tranquillizzante anche se in linea con le medie generali, emerge dai numeri in possesso del comando di Polizia locale relativi al primo mese di funzionamento del dispositivo T-red, precisamente un Red evolution, collocato al semaforo dell’incrocio tra la Sr 88 (che in quel tratto prende il nome di via Santa Maria Nuova), via Santuario e via Santa Lucia. Il comandante della Polizia locale Emanuele Rosina spiega che il numero varia dalle 3 infrazioni al giorno a una decina. «La media reale è di 4 infrazioni semaforiche al giorno, dato che in fase di visione dei filmati alcune infrazioni non vengono poi validate – dice –. È il caso, ovviamente, di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine che passano con sirena e lampeggiante per intervenire sul luogo di un’emergenza».

DATI ALLARMANTI

L’idea che quattro persone al giorno in media passino col rosso, deliberatamente o per distrazione, è preoccupante, considerando i rischi per l’incolumità di chi attraversa l’incrocio e il dato riguarda solo uno dei semafori della città, per quanto il più trafficato. «Sembra impossibile, ma è un dato che ci aspettavamo sotto l’aspetto statistico – prosegue Rosina -. Speriamo che il numero si vada a ridurre col tempo. Il dispositivo è stato installato per avere un effetto deterrente e indurre tutti al rispetto delle regole, non per fare sanzioni».

Tra i multati nel primo mese di attività del Red evolution ci sono anche conducenti che, oltre a passare noncuranti della lanterna rossa che imponeva la fermata, hanno messo in atto comportamenti ulteriormente pericolosi. «In un caso in un filmato abbiamo visto una persona a bordo di una bicicletta, passata allo scattare del verde a suo favore, costretta ad arretrare per non essere investita da un’auto che stava passando col rosso – racconta il comandante -. C’è persino chi è passato col rosso sorpassando nell’incrocio la macchina davanti a lui, che si era correttamente fermata al semaforo, ed è sfrecciato via». È facile immaginare quali possano essere le conseguenze di un comportamento simile.

LE SANZIONI

Quanto alle sanzioni: per chi passa col rosso il Codice della Strada prevede una multa di 124,40 euro se pagata entro cinque giorni dalla notifica; 174,58 euro, se pagata successivamente. Vengono inoltre decurtati 6 punti dalla patente, e per chi è recidivo entro 2 anni dalla prima infrazione scatta la sospensione della patente. Il Red Evolution al semaforo fa un filmato da cui si estrapolano due foto, e inoltre ci sono dei sensori a terra in corrispondenza delle linee di arresto. Ogni infrazione viene validata, un operatore della Polizia locale infatti visiona il filmato e solo a seguito del controllo decide se elevare la relativa sanzione. Talvolta i video girati dall’apparecchio sono utili anche a chiarire la dinamica di eventuali incidenti, nel caso in cui tutti i conducenti dei diversi veicoli coinvolti ad esempio sostengano di essere passati col verde, appurando le responsabilità.

In merito al T-red il gruppo consiliare di minoranza Alternativa Civica ha proposto al Consiglio comunale, che dovrà discuterne, di disporre l’installazione di un dispositivo con “conto alla rovescia” in modo che i conducenti che arrivano al semaforo sappiano quanti secondi di verde restano a disposizione.