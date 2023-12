TREVISO - Un photored in via sperimentale anche sul Put, all’altezza del passaggio pedonale di porta Piave, a due passi dalle scuole medie Stefanini. Uno degli attraversamenti più utilizzato dai pedoni, soprattutto dalle persone anziane dirette agli ambulatori dell’Usl di Borgo Cavalli. Il photored, che la Polizia locale intende collocare inizialmente in via sperimentale, serve per dare una prima risposta a un problema sempre più pressante: le proteste dei pedoni per la durata ritenuta troppo breve del “verde”. A Ca’ Sugana da tempo arrivano fiumi di lamentele in tal senso: capita sempre più spesso che chi sta attraversando sulle strisce pedonali si ritrovi ancora in strada quando scatta il rosso. La Polizia locale, dopo aver fatto alcuni rilievi, sospetta però che il problema non sia tanto questo, quanto la tendenza di molti automobilisti a passare col “rosso” già scattato o anticipando eccessivamente la partenza in attesa del verde. In un caso o nell’altro, tutto si gioca nell’arco di secondi se non frazioni di secondo e il photored potrebbe essere una prima risposta. Resta però il problema del tempo.