PADOVA - NOALE - La fortuna bacia il Veneto: arrivano 58mila euro con il 10eLotto. Chi li ha vinti. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite per un totale di 58 mila euro.

Chi ha vinto

La vincita più alta della giornata va a Padova, con un 9 Oro da 50 mila euro a cui si aggiungono gli 8 mila euro vinti a Noale, in provincia di Venezia, grazie a un 4 Doppio Oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi in questo 2023.