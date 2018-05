© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Blitz delle forze dell'ordine ieri sera nella zona di, vicino alla stazione di Mestre. Polizia, carabinieri, Nas, hanno effettuatoubicati in via Piave, che negli ultimi tempi sono diventati luogo degradato e di ritrovo anche di personeLe verifiche hanno riguardato la salubrità dei locali, lo stato di conservazione degli alimenti e bevande somministrate e la funzionalità dei macchinari, nonché il regolare impiego del personale.Sono stati identificati 7 lavoratori dipendenti, dei quali 6 extraeuropei e un rapporto di lavoro in nero, per il quale è scattata la sospensione dell’attività; impartite infine 23 prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e comminateEcco il dettaglio delle contestazioni agli eserciziContestata la mancata applicazione delle procedure HACCP con violazione amministrativa di 2.000 euro, l'(violazione amministrativa 1.000 euro). Inoltre il legale rappresentante W.J. di origini cinesi veniva deferito in stato di libertà per(importo di € 5.260) e mancata formazione dei lavoratori (importo di € 5.699,00), inoltre sono state contestate violazioni per la mancata presentazione della SCIA per la vendita di prodotti del settore non alimentare e per l'esposizione dei prezzi per un ulteriore importo di 6.032 euro., contestata la mancata applicazione delle procedure HACCP (violazione amministrativa 2.000 euro) e l’omessa pulizia locali (violazione amministrativa 1.000 euro); veniva inoltre irrogata sanzione amministrativa per la mancanza nomina del responsabile sicurezza (importo di € 328). Inoltre il titolare W.J. sempre cinese veniva deferito in stato di libertà per: mancata informazione dei lavoratori (importo di € 5.690), mancata formazione dei lavoratori (importo di € 5.699), mancanza formazione specifica (importo di € 5.699,00) mancanza della prescritta cassetta di pronto soccorso (importo di € 4.384),(importo di € 5.260),(importo di € 5.260) mancata cura dei servizi igienici del luogo di lavoro (importo di € 5.260),(importo di € 5.260), mancanza dell'autorizzazione del sistema di video sorveglianza (importo di € 1.549)., contestanta l’(violazione amministrativa 1.500 euro) e l’(violazione amministrativa 1.000 euro), nonché inadeguatezza e mancata applicazione HACCP (violazione amministrativa 2.000 euro); il legale rappresentante B.H. è stato deferito in stato di libertà per la mancanza del Documento Valutazione Rischi (importo di € 7.014), mancata formazione dei lavoratori (importo di € 5.699); mancanza della cassetta di pronto soccorso (importo di € 4.384),(importo di € 5.260).il legale rappresentante B.M. di origini rumene è stato denunciato per, nonché denunciato per la mancanza del Documento Prevenzione Incendi e dispositivi di protezione individuali (importo di € 6576), la mancanza di visite mediche dei lavoratori (importo di € 4384), mancata informazione dei lavoratori (importo di € 5.699), mancata formazione dei lavoratori (importo di € 5.699), mancanza formazione specifica (importo di € 5.699), accatastamento promiscuo di merce (importo di € 5.260).Il legale rappresentante M.X., cinese, è stato deferito in stato di libertà per mancanza di autorizzazione del sistema di video sorveglianza (importo di € 1.549), mancanza del Documento Valutazione Rischi (importo di € 7.014) e mancanza della cassetta di pronto soccorso (importo di € 4.384 euro).