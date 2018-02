Mose a rilento. Le imprese: «A rischio mille lavoratori»

di Paolo Guidone

VENEZIA -A dare l'allarme per una situazione che rischia di provocare danni economici, ambientali e d'immagine, incalcolabili è l'Ance Venezia, l'associazione dei costruttori edili che si sta facendo portavoce della preoccupazione delle imprese associate che stanno partecipando alla realizzazione della grande opera pubblica concepita per salvare Venezia dalle alte maree.Si tratta di 15 imprese venete che valgono complessivamente 800 milioni di fatturato e che danno lavoro a circa 1000 lavoratori. E sono imprese che ad oggi vantano 63 milioni di euro di crediti nei confronti del Consorzio Venezia Nuova. I mancati pagamenti - denuncia l'Ance - stanno provocando una serie di effetti negativi a cascata che vanno dall'esposizione delle aziende appaltatrici con le banche, al danno verso fornitori e subappaltatori, per non dire del ritardo nel completamento dell'opera che, se non cambia il quadro descritto, potrebbe arrivare anche a 7-8 anni. A complicare ulteriormente le cose vi sono anche le contestazioni dei Commissari del Consorzio che stanno segnalando errori progettuali ed esecutivi che l'Ance considera discutibili e finalizzati a ritardare i pagamenti alle imprese che stanno completando il Mose...