VENEZIA - Le spettacolari immagini del Mose sollevato che salva la città dall'acqua alta riprese dal satellite. A pubblicare la foto che mostra le paratoie del Mose in azione nel giorno del nubifragio sul Veneto - il 22 novembre scorso - il sito dell'Unione europea Copernicus.

Nelle foto satellitari, il Mose impedisce all'alta marea di raggiungere Venezia salvando dall'ondata d'acqua case, monumenti ed esercizi commerciali. La città lagunare è rimasta all'asciutto, bagnata solo dalla pioggia come qualsiasi altra città.

I costi del Mose

Se nell'inverno tra il 2020 e il 2021 il prezzo di un sollevamento si aggirava intorno ai 272mila euro, comprensivi del costo dell'energia per singola alzata e del personale impiegato, l'inverno scorso siamo arrivati a 211 mila euro per alzata, grazie all'efficientamento delle procedure. Ad esempio per il fatto che lo stesso lavoro viene fatto in meno tempo, per la standardizzazione delle metodologie di lavoro e un'esperienza sempre maggiore degli operatori. Dunque, alzare il Mose quattro giorni per salvare la città è costato quasi 850mila euro .

Cos'è Copernicus

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, dedicato a monitorare il pianeta e il suo ambiente. Offre informazioni basate sull'osservazione satellitare della Terra.