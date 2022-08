MUSILE - Prima se ne è andato Ivan, a 34 anni, ora l'ha raggiunto Andrea, di 42. A sette mesi di distanza l'uno dall'altro. Ed entrambi per problemi al pancreas. Una scomparsa che ha scioccato tutto il Basso Piave, quella dei fratelli Visentin: residenti a Musile di Piave, erano molto conosciuti anche per l'attività che gestivano assieme, la stazione di servizio Ip, con annesso autolavaggio, in via Calnova, a San Donà di Piave. Ivan era deceduto a metà gennaio a causa di una grave malattia contro cui stava lottando da un anno e mezzo. Il fratello Andrea, invece, per un malore improvviso. In settimana aveva avvertito un forte mal di stomaco; a seguito di una tac, cui era stato sottoposto, i medici decisero di ricoverarlo nel reparto di rianimazione per una probabile pancreatite.

Colpito da due infarti e sottoposto, di conseguenza, ad una delicata operazione chirurgica, il giovane non ce l'ha fatta. Lascia la moglie Chiara Bortolato (dipendente in una azienda del territorio), la figlioletta Asia di due anni e la zia Marilena, Mary, molto legata ai due fratelli.

FAMIGLIA UNITA

Una famiglia molto unita, ma anche particolarmente toccata dai lutti. Il 4 febbraio del 2000 era venuta a mancare mamma Fiorella Pollon; il papà Federico era, invece, deceduto il 17 febbraio del 2009. I due fratelli abitavano nella stessa casa a Musile: al pian terreno Ivan e zia Mary, al primo piano Andrea con la moglie e la figlioletta. Il secondogenito si era poi voluto costruire una propria abitazione, a fianco, per iniziare un percorso di vita con la fidanzata Francesca. Il giovane era stato colpito dalla grave malattia circa due anni fa. L'aveva affrontata con la sua solita forza, il carattere e il sorriso, che non mancava mai. Aveva anche subito un intervento e le cose sembravano migliorare. Lo scorso autunno l'aggravarsi della situazione, con un peggioramento repentino che lo ha portato al decesso domenica, mentre si trovava a casa. Nella nuova abitazione non era riuscito a trascorrere neppure un giorno. Una tragedia che aveva particolarmente colpito il fratello Andrea; i due erano molto uniti. L'altro giorno l'improvviso malore, sempre al pancreas, che non gli ha lasciato scampo. Il funerale si terrà martedì alle 10 in chiesa a Musile. Molto colpito il sindaco Silvia Susanna, che conosce bene la famiglia. «Andrea era rimasto molto provato dalla morte del fratello: è come se fosse morto di crepacuore». Tanti i messaggi da parte di amici e conoscenti. «Una notizia di quelle sconvolgenti ha scritto su Facebook l'amico Michele che mi ha fatto tremare le mani. Gentile, buono come il pane, sempre disponibile, sempre sorridente con tutti. Che dispiacere enorme mi hai lasciato Amico mio. Buon Viaggio».