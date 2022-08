NOVENTA - Non ce l'ha fatta Marco Crico, 39 anni, gelataio originario di Noventa e ora residente a Molfetta. Era stato ricoverato da oltre una ventina di giorni in rianimazione toracica ai Policlinici riuniti di Foggia per un'infezione ai polmoni, come aveva lui stesso spiegato sulla sua pagina Facebook. Le sue condizioni avevano messo in allerta tanti amici noventani e pugliesi che sulla sua pagina Fb gli avevano scritto messaggi di incoraggiamento, a cui Marco aveva trovato il modo di rispondere, pur essendo in rianimazione. A causa di un problema cardiaco, purtroppo, non è riuscito a superare la crisi sopraggiunta alle 5 di mattina dello scorso 19 agosto.

Crico era nato e cresciuto a Noventa, studiando alla scuola alberghiera. Di professione gelataio e pasticcere, aveva lavorato anche all'estero in Lussemburgo. A Noventa aveva vissuto per lungo tempo con il nonni, e 14 anni fa si era trasferito a Molfetta, lavorando nella gelateria-pizzeria Officina del gusto della mamma Sabrina Marchesani, e impegnandosi nel lavoro si era rifatto una vita dopo un passato un po' burrascoso. «Marco soffriva da tempo di problemi cardiaci. Ad aggravare la sua condizione è stata una polmonite racconta la madre -. Quasi un presentimento nei giorni scorsi mi aveva detto mamma sono stanco, aggiungendo se morirò fammi cremare. Come da suo desiderio tornerà a Noventa».

Il funerale è stato fissato per giovedì prossimo, 25 agosto, alle 10 nel cimitero noventano. Marco Crico aveva infatti mantenuto dei legami con gli amici che veniva a trovare appena possibile. «Era tifoso del Milan spiega un amico - era molto simpatico e di compagnia, sapeva stringere amicizia e farsi apprezzare da tutti. Era stato iscritto anche alla Bocciofila Noventana, con cui aveva partecipato ai campionato italiani». Oltre alla madre lascia il padre Massimo Crico, le zie Stefania e Serena, lo zio Paolo, i nonni Angelo e Carla.